Esra Bilgiç fırtına estirdi 23.05.2023 16:08 Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'nde fırtına estirdi. İşte detaylar... Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek çıkış yakalayan Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'ne katıldı. Yakında Aşk Sanatı filminde başrol oynamaya hazırlanan oyuncu, fotoğraflarıyla beğeni topladı. Bilgiç, ünlü mücevher markası Messica'yı kırmızı halıda temsil edecek. Oyuncu, cadde çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Bilgiç'e beğeni yağdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN