Eşine sürpriz doğum günü partisi

Ali Güzel, Yalıkavak Marina'daki sahibi olduğu Marin Risto'da sadece akşam yemeği yiyeceklerini söyleyerek Seda Güven Güzel’i şaşırttı.

Ancak, oyuncunun 40'a yakın dostunu da davet eden Ali Güzel, büyük bir sürpriz organize etti. Sevdiklerini karşısında gören Seda Güven Güzel, bu özel gecede duygusal anlar yaşadı.

Gecenin bir diğer unutulmaz sürprizi ise hem oyuncu hem keman sanatçısı olan Yıldız Asyalı ve ablası Güliz Asyalı'nın birlikte verdikleri muhteşem keman resitali oldu.

Konuklar, bu özel anlara tanıklık ederken geceyi keyifli bir şekilde sonlandırdı. Seda Güven Güzel'in doğum günü, sevdikleriyle birlikte kutlanan unutulmaz bir gece olarak hafızalarda yer etti.