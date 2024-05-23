Erol Evgin yaz turnesi başlıyor

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, sanat hayatının 55. yılında Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleriyle Türkiye turnesine çıkıyor.

Türkiye'yi dolaşacak olan Erol Evgin; 28 Mayıs’ta Adana’da, 30 Mayıs’ta İstanbul’da, 14 Haziran’da Antalya’da, 16 Haziran'da Bursa’da, 18 Haziran’da Ankara’da, 23 Haziran’da İzmir’de, 12 Temmuz’da Bodrum’da, 21 Temmuz'da Kuşadası’nda, 4 Ağustos'ta Datça’da, 16 Ağustos’ta Altınoluk’ta, 18 Ağustos'ta Çeşme'de konserler verecek. 

30 MAYIS’TA İSTANBUL’DA 

Erol Evgin, 30 Mayıs’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bu özel gecede sahnesinde sürpriz bir konuk da ağırlayacak olan sanatçı, dört neslin birlikte söylediği sevilen şarkılarının arasına müzik yaşamından anılar, anekdotlar, şiirler ve şakalar katarak hazırladığı eşsiz şovuyla izleyenlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşatacak.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi