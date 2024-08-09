Erkeklik enerjimiz azaldı! Yakında unisex bir toplum olacağız

Prof. Dr. Oytun Erbaş, konuk olduğu Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programında yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekti.

Yaptığı her açıklama olay olan TUS’ta 7 kez derece (ilk 10) yapan Prof. Dr. Oytun Erbaş, Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında saat 20.00'de yayınlanan  "Ne Hissettin" programına konuk oldu. Programda yine iddialı ve dikkat çeken konuları dile getirdi. 

BİRÇOK KADIN DOĞUM UZMANINDAN DAHA BİLGİLİYİM 

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin, TUS'taki başarısını hatırlatarak başladığı programına Prof. Dr. Oytun Erbaş'a " Bu neyin kime bir ispattı?" diye sordu. Erbaş, " Öğrencilerime. Hocam uzmanlık alanınız dışında da diğer tıp alanındaki konuları da anlatıyorsunuza karşılık, bakın hepsinin cevaplarını biliyorum demek. Örneğin kadın doğum teorisini birçok kadın doğum uzmanından daha iyi biliyorum" diyerek yanıtladı. 

BEN BİR ASPERGER'İM 

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Asperger teşhisini kim koydu?" sorusuna karşılık Erbaş "Kendim" dedi. 

EŞİNİZLE SAPIKLIK DÜZEYİNİZ BENZEMELİ 

Programda diğer dikkat çeken başlıklar ise şöyle... 

Kadınlar nazlı olmalıdır  Toplumun % 80 narsist  Toplumumuzda kadının da erkeğin de psikolojisi ezik 

BİZİM COĞRAFYANIN KİŞİLİK BOZUKLUĞU BORDERLİNE 

Global olmamız gerekiyor  Parayla seks yapmaya değmez  Mastürbasyon yapmayan erkek patolojiktir 

 

BİR ERKEK İÇİN AŞK ORGAZMDIR 

5 yıl sonra robotlar girecek hayatımıza  Eşinizle sapıklık düzeyiniz birbirine benzemeli  Erkeklerin sperm sayısı düştü  Unisex olma yolunda ilerliyoruz  Erkeklik enerjimiz azaldı

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