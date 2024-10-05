Erkan Petekkaya podyuma çıktı

Oyuncu, İkitelli'de bulunan fabrika binasının bahçesinde düzenlenen 2025 İlkbahar-Yaz kreasyonlarından oluşan yeni sezon ürünlerin olduğu defilede baş manken olarak yer aldı. Aynı zamanda markanın bir yıl boyunca reklam yüzü olan Petekkaya, podyumdaki rahat haliyle beğeni kazandı. İş ve moda dünyasından davetlilerin olduğu etkinlikte, müzik dinletileri de oldu. Aralarında Cengiz Kurtoğlu, Nuri Alço, Faik Öztürk, Mahsun Kırmızıgül ve Kubat gibi isimlerin olduğu davetliler, SKY Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kaya ve eşi Melis Kaya tarafından karşılandı.

'Sete gitmeyi özledim'

Erkan Petekkaya, "Mesleğim içinde daha önce böyle bir yapmamıştım. Bir defa podyuma yardım gecesinden çıkmıştım. Değişik bir deneyim olacağını düşündüm. Sabah buraya gelirken rol oynayacağımı düşündüm. Gelincede prova yaptım" dedi. Kıyafet tercihinden bahseden oyuncu, "Dolabımda çok takımım var. Takım elbise seviyorum. Lacivert seviyorum genelde... Genelde karım giydiriyor ama... Daha doğru oluyor, kadınları gözü güzel oluyor" diye konuştu. Ekrana döneceğini söyleyen Petekkaya, "1.5-2 senedir iş yapmıyordum. Adana'da çekimler başlıyor. Harika dizi geliyor. Bende sete gitmeyi özledim. Bu süreci eşim ve çocuğumla geçirdim. Biraz da dinlendim" ifadelerini kullandı. SKY Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kaya ise, "Erkan Bey'le çok mutluyum. Kendisini yıllardır hayranlıkla izliyorum" dedi.



'Tribute albümüm olmaz'

Kurtoğlu, "Yaşımdan ötürü biraz spor giymeyi tercih ediyorum artık. Eskiden takım elbise giyiyordum" dedi. Müzik sektöründen bahseden sanatçı, "Bir daha hayatta stüdyoya girmem. Hatıralarımı bıraktım 45 yıldan beri, bir ömür boyu onları dinleyelim. Tribute albümüm olmaz, olursa çocuklarım söyler. Benim şarkılarımın şifrelerimi çözemezler diye... Bütün şarkılarım şifreli" diye konuştu.