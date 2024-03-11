Entübe edildiği iddia edilen Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama geldi

Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan'ın entübe edildiği söylenmişti.

Sanatçının oğlu Yiğit Snob Magazin'e özel açıklama yaptı.



Yiğit, "İletişim yanlışlığı olmuş. Annem çok şükür iyi... Bu haberlere kimse itibar olmasın. Herhangi bir durum olursa kendi resmi adresinden açıklama yapılacak" dedi.