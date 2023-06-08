Enis Arıkan Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ı konuşmasından dolayı gelen tepkilere ne dedi?

Enis Arıkan, City’s Nişantaşı’nda yeğenine mezuniyet alışverişi yaparken görüntülendi.



Rol aldığı ‘Camdaki Kız’ dizisinin finaliyle ilgili konuşan Enis Arıkan, "Çok güzel, çok sevdiğimiz bir ekipti. İyi bir işi çıkardık, şanslı güzel bir bitiş finali oldu" dedi.

Alice müzikali finalinde ise Merve Dizdar’ı iki gün boyunca alkışladıklarını ve kutlama yaptıklarını söyleyen Enis Arıkan, Dizdar’ın açıklamalarıyla sosyal medyada eleştirilmesine, "Alıştık artık o tepkilere. Kız dünyanın en büyük ödülünü aldı kızı ayakta alkışlamak lazım" dedi.



Tatilini geçirmek için Alaçatı’ya yazlığına gideceğini söyleyen Enis Arıkan, tatil beldelerindeki pahalılığın normal olduğunu ve yıllardır alıştıklarını söyleyerek, "Ben bir tek Alaçatı’yı biliyorum oraya gidiyorum. Ben gidince fiyatları indiririm bir yolla çözeriz indirim alırım" diye konuştu. Yakın arkadaşı Ezgi Mola’nın hamileliği ile ilgili Arıkan, "Ezgi isimleri buldu gibi kendi hallediyor o işi. Bence bizim aramızda bir bebek olmalıydı o da Ezgi’nin oldu" dedi.