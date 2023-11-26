Engin Altan Düzyatan dünyaca ünlü isimle sohbet ettiği anı paylaştı

Engin Altan Düzyatan dünyaca ünlü isimle sohbet ettiği anı paylaştı. İştte detaylar...

Engin Altan Düzyatan, Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1'i takip etti.


Oyuncu, dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk ile karşılaştı.

Düzyatan, Avustralyalı sanatçı Chris Hemsworth ile çektirdiği fotoğrafı da Instagram'dan yayınladı. 

 

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. 

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