Emre Kınay tiyatrosuyla ilgili samimi açıklamalar geldi

Emre Kınay, Watergarden İstanbul’da objektiflere takıldı.

Dudu Restoran’da iş toplantılarını yürüten oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Yeni sezona hazırlık yaptığını belirten oyuncu, ”Tiyatro oyunlarımızı hazırladık. Sezona bomba gibi gireceğiz hem salonumuzda hem de restoranımızda sahneler olacak oyuncu kayıtlarımızda başladı. Ülkemize Duru Tiyatro’da pırlanta gibi oyuncular yetiştiriyoruz” dedi.



Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Dönence’ dizisi hakkında konuşan Kınay, ”Çok güzel bir proje. Pırıl pırıl bir ekiple ve genç oyuncu arkadaşlarımızda çalışıyorum. Dizinin başarısına katkıları çok büyük, ben de onlarla çalışmaktan büyük keyif alıyorum” dedi.