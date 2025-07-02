Emre Ertürk yeni yaşını dostları ile kutladı

Ünlü tasarımcı ve ressam Emre Newyork’un kurucusu Emre Ertürk, yeni yaşını geçtiğimiz gün Arto’nun sahne aldığı Bebek Lokal’de düzenlenen sürpriz bir doğum günü partisi ile kutladı.

(Aslıgül Atsagun, Emre Ertürk)

Bir dönem eğlence sektörüne damgasını vuran kısa bir süre önce sahnelere dönen Arot’nun yeni konseptinde düzenlenen bu özel kutlamaya birbirinden ünlü isimler katıldı.

(Duygu Kurt, Ayça Bingöl, Müge Karamızrak)

Melis Murathanoğlu, Aslıgül Atasagun, Müge Karamızrak, Duygu Kurt, Cem, Yonca Ortam Çifti’nin katıldığı gecede yeni yaşını kutlayan Emre Ertürk mutluluğunu dostları ile paylaştı.

(Müge Karamızrak, Duygu Kurt, AylinBingöl, Cüneyt, Yonca Ortam, Kerem Kibar)

Bir ara sahneye çıkan ünlü isimler hep birlikte Emre Ertük’e mutlu yıllar dilerken şarkılara eşlik edip geceyi muhteşem unutulmaz bir ana dönüştürdüler.

(Melis Murathanoğlu, Emre Ertürk)