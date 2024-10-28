Emre Altuğ'dan itiraf! Çok ağır depresyonlar geçirdim

Emre Altuğ, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sahne aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altuğ, "Hem dizi hem de müzik çalışmalarınız yoğun tempo içerisinde devam ediyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna ‘Ben bu tempoyu seviyorum. Tatil yapmak, dinlenmek bana iyi gelmiyor. 3 günden sonra sıkılıp çalışmak istiyorum." dedi.

Geçtiğimiz gün yeni şarkısı 'Geçiyor'un kayıtları sırasında yaşadığı duygusal anları, "Bir şarkıyı kaydederken insanın son on yılı gözünün önünden geçer mi? 'Geçiyor’ işte." sözleriyle paylaşan Altuğ, “Ben kayıttayken ekibimi özellikle istemiştim. Öyle bir an yakalamış arkadaşım. Son 10 yılda arka arkaya gelişen olaylarla dolu. Onlar aklıma geldi, duygulandım. Bu şarkı zor yılların mutlu sonu. Hüzünlü ama umut veren bir şarkı.” dedi.



SIRTIMI OĞULLARIMA YASLADIM

Basın mensuplarının ısrarı üzerine son 10 yılda yaşadıklarını anlatan Altuğ, “Boşandım. Annemi kaybettim. Dolandırıldım. Büyük bir maddi kayıp yaşadım. Ardından da babamı kaybettim. Dolayısı ile bu şarkı bana biraz bunları hatırlatıyor.’ dedi.



Basın mensuplarının "Bu süreci nasıl atlattınız?” sorusuna ise Altuğ, "Ağır oldu. Çok ağır depresyonlar geçirdim. Ben kötü günleri çok gösteren biri değilim. Beni sevenlerim ile de bu halimi ilk kez paylaşmak istedim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Tek enerjim onlar. Sırtımı oğullarıma yasladım.” dedi.

Röportaj sonrası sahneye çıkan Altuğ, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.