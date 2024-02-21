Elmas Yılmaz ülkemizi Miss Europe'da temsil edecek

Ünlü isim Elmas Yılmaz ülkemizi Miss Europe'da temsil edecek. İşte detaylar...

Elmas Yılmaz, 24 Şubat'ta gerçekleşecek Miss Europe'da ülkemizi temsil edecek.


Model, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılacak organizasyonda birçok ülkeden gelen güzellerle yarışacak.

 

Altı aydır Miss Europe'ya hazırlanan Yılmaz, sosyal medya hesaplarından organizasyonla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

 

Hedefinin birincilik olduğunu belirten model, "Altı aydır tek öğün beslenip, kick koks yaptım" dedi.

 

13 Şubat'ta Beyrut'a gidip kampa giren Yılmaz, birçok ülkeden gelen güzellere de ülkemizi anlatıyor.

 

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