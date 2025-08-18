Elif Saffat’tan unutulmaz bir gece

Bodrum’un popüler otellerinden Azka Otel, yaz konserleri serisinde bu kez güçlü yorumuyla müzikseverlerin gönlünde özel bir yer edinen Elif Saffat’ı ağırladı.

Sahneye, zarafeti ve ışıltısıyla göz kamaştıran bir kostümle çıkan Elif Saffat, güçlü sesi ve duygulu yorumuyla izleyenleri adeta büyüledi.



Repertuvarında hem romantik eserler hem de tempolu parçalar yer alırken, izleyiciler zaman zaman duygulandı, zaman zaman coşkulu ritimlere eşlik etti.

Azka Otel’in yaz akşamlarına kattığı bu özel konser, misafirlerine sadece bir müzik ziyafeti değil, aynı zamanda Bodrum’un ruhunu yansıtan unutulmaz bir deneyim sundu.



Elif Saffat’ın sahnedeki enerjisi ve izleyicilerle kurduğu sıcak diyalog, geceyi hafızalara kazıdı.