Elde edilen gelir TEMA Vakfı’na aktarılacak

İstanbul Festivali kapsamında, TemaCC iş birliğiyle 5 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak olan dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, konser sonrasında düzenlenecek özel “Meet & Greet”etkinliğinde 20 hayranıyla bir araya gelecek.

Bu özel deneyimi yaşamak isteyenler, bu akşam www.bubilet.com.tr üzerinden satışa çıkan, her biri 118.000 TL değerindeki sınırlı sayıdaki biletlerden satın alarak, konser alanına özel bir noktadan giriş yapabilecek, konseri VIP alanda izleyebilecek ve konser sonrası Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirme fırsatı yakalayacak.

Bilet satışından elde edilecek tüm gelir, Türkiye’nin önde gelen çevre kuruluşlarından TEMA Vakfı’na bağışlanacak.

Bu katkı sayesinde, orman yangınlarıyla zarar gören yeşil alanların yeniden ağaçlandırılması, doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalara destek sağlanacak. Etkinlik, doğaya duyarlı bir farkındalık yaratmayı da amaçlıyor.