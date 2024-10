Ekin Uzunlar'dan müthiş performans

Ekin Uzunlar, "Vallahi çok güzel geçti. Buradaki ikinci konserimizi yapıyoruz, yine aynı coşkuyla. Çok kalabalıktık, tıklım tıklım bir geceydi. Karadeniz'den tüm Anadolu'nun şarkılarını söyledik; her dilden şarkılar söylendi. Biliyorsunuz, ben kemençeyle sadece Karadeniz müzikleri yapmıyorum. Dünya çapında birçok şarkıya yer veriyoruz. 2 ay sonra da Kanada'ya gidiyoruz, orada da çok güzel konserler yapacağız." derken, yeni çıkartacağı şarkılardan da bahsetti. Uzunlar, "Yaklaşık 5 aydır bir şarkı çıkartmadım. Yakın zamanda bir slow ve bir de hareketli şarkı geliyor. İkisini bir hafta arayla çıkartacağız. Bakalım, çalışmalar devam ediyor. Orkestramızın şefi Ömer abiyle sürekli konuşuyoruz bu konuda; yakında güzel şeyler olacak." dedi.

Basın mensuplarının, "Hedefleriniz arasında yabancı bir şarkı çıkarmak var mı?" sorusuna, "Şu anda görüştüğümüz birçok müzisyen ve grup var. Kazak müzisyenler, Moğol enstrümanları ve Azerbaycanlı sanatçılar ile görüşmeler halindeyiz. Geniş çaplı bir proje düşünüyorum. Bakalım, yakında her şey belli olacak." cevabını verdi.

Bir muhabirin, "Kanada’da konser vereceğinizi söylediniz. Bu işe ilk başladığınızda buralara geleceğinizi düşünüyor muydunuz?" sorusuna ise, "İnanır mısın, şöyle bir şey söyleyeceğim: Ben her zaman başarabileceğim şeyleri hayal edermişim. Şarkılarımızı söyleye söyleye, kemençeyle farklı şarkılar söyleyerek kalıpların dışına çıktık ve bu bize dünyanın kapılarını açtı. Amerika’da New Jersey’de, Philadelphia’da konserler verdik, inanamadım. Dubai’de, Abu Dabi’de konser verdik. Daha çok genciz. Hayatta her şey olabilir." şeklinde konuştu.

Uzun bir süredir Sinem Durmuş ile birlikte olan Uzunlar’a, muhabirlerin, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Çalışmaktan görüşmeye fırsat bulabiliyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Aşk hayatım güzel gidiyor. Harika bir ilişkim var. Tabii ki de ne olur, ne biter bilemeyiz. Biliyorsunuz, hayat bir anda değişebiliyor. Anneme de, aileme de, kız arkadaşıma da, müziğe de zaman ayırabiliyorum. Hepsinin yeri çok ayrı; herkese zaman ayırmaya çalışıyorum." dedi.