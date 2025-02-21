Ege: Dilerim bu şarkı sizin de kalbinizde yer bulur 

Ege yeni teklisi “Başkan”da sosyal medyada yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken Fabrika Müzik grubuyla iş birliği yaptı. Sözü müziği Ege’ye düzenlemesi Ozan Gülek’e ait “Başkan” T-Ekspres Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına açıldı.

Erol Temizel’in Dolby Atmos master olarak hazırladığı şarkının mix ve mastering’i Ozan Gülek tarafından yapıldı.

Beyoğlu ve civarında son derece doğal, sıcak ve samimi görüntülerden oluşan, 50 kişilik bir ekibin çalıştığı, Fabrika Müzik üyelerinin de rol aldığı video klibin yönetmenliğini Ferit Çetinkaya üstlendi.

Ege yeni şarkısı “Başkan” için duygularını şöyle dile getirdi:

“Bazı şarkılar vardır kendi karakteri ve kimliği olan: Sen unutmak istesen de gelir ya uykunun ortasında kulağına mırıldanır ya da akşam vakti yağmur olur. Kar olur. Pencereye vurur. Tarzım değil diyerek unutmaya çalıştım Başkan da öyle bir şarkı Ben ondan kaçtıkça o bana koştu Ben Saklandım saklandığım yerden gelip beni buldu. Ve istedim ki yeni sesler, yeni yüzler, yeni enerjilerle Hayat bulsun. Tam da bu dönemde Fabrika Müzikle tanıştım; onların naif, zarif ve asil ruhlarına öyle yakıştı ki şarkımız… Dilerim sizin de kalbinizde yer bulur Başkan.” 

Efkar Sustu bu akşam
 Candan kurduk sofrayı
 Nerede kaldın be başkan
 gözler Arar dostları
 Madem geldin be
 başkan
 anlat bize sevdayı
 Biraz hasret aşk
 biraz
 derdin bulsun dermanı
 kimi Yorgun sevgisinden
 kimi bezgin dertlerinden
 kusur bulmaz kendinden
 kimi kızgın geçmişine
 kimi pişman seçtiğine
 haklı haksız kim başkan
 Haydi diyelim
 of çekelim
 yüzümüzü dökmeyelim
alnımız da ak
 başımız da dik
 dünya duysun be başkan

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