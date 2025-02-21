Ege: Dilerim bu şarkı sizin de kalbinizde yer bulur 

Erol Temizel’in Dolby Atmos master olarak hazırladığı şarkının mix ve mastering’i Ozan Gülek tarafından yapıldı.
Beyoğlu ve civarında son derece doğal, sıcak ve samimi görüntülerden oluşan, 50 kişilik bir ekibin çalıştığı, Fabrika Müzik üyelerinin de rol aldığı video klibin yönetmenliğini Ferit Çetinkaya üstlendi.
Ege yeni şarkısı “Başkan” için duygularını şöyle dile getirdi:
“Bazı şarkılar vardır kendi karakteri ve kimliği olan: Sen unutmak istesen de gelir ya uykunun ortasında kulağına mırıldanır ya da akşam vakti yağmur olur. Kar olur. Pencereye vurur. Tarzım değil diyerek unutmaya çalıştım Başkan da öyle bir şarkı Ben ondan kaçtıkça o bana koştu Ben Saklandım saklandığım yerden gelip beni buldu. Ve istedim ki yeni sesler, yeni yüzler, yeni enerjilerle Hayat bulsun. Tam da bu dönemde Fabrika Müzikle tanıştım; onların naif, zarif ve asil ruhlarına öyle yakıştı ki şarkımız… Dilerim sizin de kalbinizde yer bulur Başkan.”
Efkar Sustu bu akşam
Candan kurduk sofrayı
Nerede kaldın be başkan
gözler Arar dostları
Madem geldin be
başkan
anlat bize sevdayı
Biraz hasret aşk
biraz
derdin bulsun dermanı
kimi Yorgun sevgisinden
kimi bezgin dertlerinden
kusur bulmaz kendinden
kimi kızgın geçmişine
kimi pişman seçtiğine
haklı haksız kim başkan
Haydi diyelim
of çekelim
yüzümüzü dökmeyelim
alnımız da ak
başımız da dik
dünya duysun be başkan