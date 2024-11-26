Ege Cunda Balık hikayesi başlıyor

Ege Cunda Balık, İstanbul'un Anadolu yakasında denizin taptaze lezzetlerini Ege’nin geleneksel mutfağıyla buluşturuyor.



Ege Cunda Balık'ın sahibi Yusuf Keskin, Cunda’nın eşsiz atmosferinde, denizin serin esintisi eşliğinde dostlarınızla unutulmaz anlar yaşayacağınız bir mekan yarattı.



Geleneksel Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini, taze ve doğal malzemelerle hazırlanırken, balıklar ise mevsimine göre bölgelerden özel olarak getirtiliyor.

ÇOCUKLARIN TERCİHİ BALIK KOKOREÇ

Tecrübeli şeflerin levrek ve kalamardan özel olarak yaptığı balık kokoreç, hem yetişkinlerin hem de çocukların severek tercih ettiği yemekler arasında.



Keskin, "Cunda'nın enfes atmosferini İstanbul'a taşıdık. Balık restorantları pahalı algısını yıkmak için fiyatlarımızı en alt seviyeye taşıdık.

Ayrıca haftanın 3 günü taverna kültürünü yaşatmak için taverna geceleri yapıyoruz" diye konuştu.