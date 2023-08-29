"Efsane Kayahan şarkılarıyla Beste Açar" seri konser turu başlıyor

Konserlerine hummalı bir şekilde hazırlanan güzel şarkıcı bir ilke de imza atarak; yolculuklarında Türkiye'nin en lüks kulis karavanı olan çift katlı kulisbus kullanacak.

Son derece konforlu ve son teknolojiyle modernize edilmiş araçla, şehir şehir gezecek olan Açar "14 Şubat 2015'te vefatından önceki son konserinde babam " Ben gidiyorum artık, bu şarkılar sizin. Siz söyleyeceksiniz ben dinleyeceğim" demişti.

Beste Açar'da babasının mirasına sahip çıkarak Kayahan şarkılarıyla "Yolu sevgiden geçenlerle buluşup" hem anacak hem de muhteşem şarkıları hep birlikte söylemenin tadına varacak. Şarkıcı olarakta artık sahne üstünde olmak istediğini vurgularken 'Babam Beşiktaş'ta veda etti ben de Beşiktaş'ta İf performansta ilk konserimle cennete şarkılarını göndereceğim. Bu da ilginç bir tesadüf oldu benim için. Bu arada uçak fobim yok ancak; kulisbasla yolculuklarımız hem keyifli hem de rahat geçecek.Bu anlamda da bir ilki yaşayacağım " dedi.