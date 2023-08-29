"Efsane Kayahan şarkılarıyla Beste Açar" seri konser turu başlıyor
Kar Beyaz gibi türk pop müziğine damga vuran bir şarkı yazan yakın zamanda kendi tekli şarkısını yayımlayan Best Açar, ilk konserini 30 Ağustos'ta İf Beşiktaş sahnesinde hayata geçiriyor. Hemen ardından 7 Eylül'de If Eskişehir ,13 Eylül'de İf Ankara'da seri konserlerine devam edecek olan Beste Açar, Atlantis yapımla birlikte T.C Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği kültür yolu festivaliyle de Türkiye'nin dört bir yanında sevenleriyle buluşacak.