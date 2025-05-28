Efe Gencebay televizyon ve sinema dünyasına atılıyor

Efe Gencebay televizyon ve sinema dünyasına atılıyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün Bebek’de görüntülenen Orhan Gencebay’ın torunu Efe Gencebay sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Spora düşkünlüğü ile bilinen genç Gencebay karşısındaki gazetecileri gördükten sonra hızlı temposunu yavaşlatarak sorulan soruları da yanıtlamayı ihmal etmedi.


Gencebay, "Şu sıralar neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Okul, sinema ve spor yaşantımı düzgün bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Yakın zamanda mezun olacağım. Daha sonra ise, eğitimini aldığım televizyon ve sinema dünyasında iş hayatıma devam etmeyi düşünüyorum” diyerek güzel havanın tadını çıkarttı.

 

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