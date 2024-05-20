Edis’ten Maltepe’de 100 bin kişiye unutulmaz şov

İstanbul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Maltepe Etkinlik Alanı’nda buluştu. Alanı dolduran yaklaşık 100 bin kişi, Edis’in sevilen şarkıları ve sahne şovuyla gençlik bayramını doyasıya kutladı.

25 şarkılık geniş bayram repertuvarıyla iki saate yakın sahnede kalan sanatçı, hem seyircisinin bayramını kutladı hem hazırlıkları son hızla süren yeni albümünün müjdesi verdi.

“Albüm için uzun ara verdim farkındayım. Ama sıkı hazırlanıyoruz. Çok güzel şarkılar geliyor” diyen Edis yeni albümünde yer vereceği “Mayhoş” adlı şarkısını ilk kez Maltepe’de söyledi.