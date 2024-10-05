Edis'in yeni şarkısı ''Azar Azar'' hızlı yükseldi bir numara oldu  

Edis'in geçen hafta yayınlanan şarkısı ''Azar Azar'' YouTube trend listesinde bir numaraya yükseldi. 

 

Edis'in hızlı yükselişi devam ediyor. Yeni şarkısı ’’Azar Azar’’ geçen hafta henüz yayınlandığı ilk gün müzik platformlarında ilk 50 listelerine giren sanatçı, YouTube'un en çok izlenenleri listelediği trend listesinde bir numaraya yükseldi. Kısa sürede sevilen şarkının müziği ve sözleri kadar yeni modern dans koreografilerinin yer aldığı, mahkeme konseptli klibi de çok konuşuldu. Melih Kun'un yönetmenliğinde çekilen klip için Silivri'de eski bir casino mahkeme salonuna dönüştürülmüştü.   

Edis'in dinleyicisiyle ilk kez Harbiye Açıkhava konserinde buluşturduğu ’’Azar Azar’’ın sözleri Emrah Karakuyu, müziği Emrah Karakuyu ile Kadir Akgöl’e ait.  Düzenlemesi ise Kadir Akgöl, Gökberk Çırakoğlu, Khalil Cherradi, Elber Tutkus ve Zeki Arkun’un imzalarını taşıyor.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi