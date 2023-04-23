Edis hayallerini ilk kez açıkladı

Ünlü şarkıcı Edis, bayram röportajı gerçekleştirdi. Şarkıcı, Hürriyet'ten Onur Baştürk'e konuştu. Edis, hayallerini de ilk kez açıkladı.



İşte röportajdan kesitler...

Şu sıra seni müzik dışında neler heyecanlandırıyor?

Evcil dostlarım ve gerçek dostlarımla Çeşme’de kışı geçirmek beni en çok mutlu eden şey oldu. Yüksek lisansa başlamak istiyorum. Şu sıra heyecanım bu. 2024 Çeşme’si için aklımda çok plan var. Deniz kenarında bir müzik stüdyosu açmak istiyorum. Kayıt için dünyanın her yerinden gelsinler. Santorini’de dünyaca ünlü bir yer var böyle, orası ilhamım oldu. Belki bir işletmeye ortak olabilirim diye konuşuyoruz arkadaşlarımla. Mesela bir plaj... Restorancılığa da ilgim var. David Lynch’in Paris’teki Silencio’su gibi bir yer açma hayalim var ama bunlar hep uzun vadede. 1 yıldır üzerine kafa yorduğum bir moda markası projem de var. Şahane bir ekiple tasarım aşamasındayız. Babam da uzun yıllardır tekstille ilgilendiği için üretim kısmını ona bırakıyorum. Erkek modasında tarzım olan stilin bir açığı olduğunu düşünüyorum ve çok masraflı olduğunu görüyorum büyük bir kesim için. Bir de kendi müzik şirketimin hizmet boyutunu değiştiriyorum. Diğer meslektaşlarım ve genç müzisyenlere de destek verme gayesindeyiz.

Zaman zaman “Bu kadarı Türkiye’ye fazla” deyip müziğine, tavrına ya da videolarına kendiliğinden ket vurduğun oluyor mu? Yoksa tam tersi mi?

Oluyor. “Mayhoş” adında bir şarkım var. Gerçekten seksi bir şarkı. Bedeni objeleştirmeden, ama bir yandan da neyi anlattığımızı gösterecek doğru görsel dünyayı yaratma peşindeyim birkaç haftadır. Bir yandan “İnsanlar bana çok kızabilir, alışık değiller bu halime” diyorum, bir yandan da canım oralara çok dokunmak istiyor. Çünkü dinleyenin o tutkuyu zihninde canlandırmama ihtimali yok. Görselin de desteklemesi lazım bu imgeyi. Ülkemiz bu anlamda uçları olan bir ülke. Kimseyi de kırmak istemiyorum. Bunu özgürlük bağlamında değerlendirirsem inat ederim, ama beni seven kitle çok büyük bir karma.



“Hadi Yine Gel Benim Ol” ile çıkış yapmanın üzerinden tam 8 yıl geçmiş. 8 yıl önceki Edis’le şimdiki Edis arasında elbette büyük değişimler vardır. Hangi değişimleri sevdin? Ve hangilerini sevemedin ya da uyum sağlayamadın?

İlk röportajlarımdan birini seninle yapmıştım. Nişantaşı’nda bir restoranda oturmuştuk. 8 yıl önceki Edis’le aramda uçurumlar olduğunu düşünmüyorum. Çevrem değişmedi, yaşam biçimim aynı. Sadece iş açısından belki biraz daha olgunlaşmış, profesyonelleşmişimdir. Ben 4-5 yaşındaki Edis’i de net hatırlıyorum. Oradaki Edis de içimde hâlâ kuvvetli. Hatta hayaller kuran o çocuk, hâlâ sığındığım bir liman. Hayatım git gide yoğunlaştı, stresim katlanarak arttı. Çok çalışıyorum. Bazen sade günleri çok özlüyorum. Ama hayatımı seviyor muyum? Evet, çok seviyorum!