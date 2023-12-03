Ece Vahapoğlu: Yaptığım sporun faydasını annelikte görüyorum

Ece Vahapoğlu, oğlu Efe'nin 4. yaş gününü Emaar Square Mall'da bulunan Playland'ta kutladı.

Çok sayıda seçkin konuğun katıldığı doğum günü kutlamasına 30'u aşkın çocukta katılırken, Playland Eğlence Merkezi'nde keyif dolu zaman geçirdiler.

Dinozor temalı olan doğum günü kutlaması hakkında konuşan Ece Vahapoğlu, "Diğer doğum günlerinde çok küçüktü ve pek hatırlamıyordu, o yüzden bu doğum günü için günler öncesinden hazırlığa başladım" dedi.

Erkek çocuğunun ne kadar hareketli olmasından konunun açılması üzerine konuşan Vahapoğlu, "Çok şükür ben sporcuyum da enerjim yetiyor. Yaptığım sporun faydasını burada görüyorum ve iyi ki diyorum" diyerek gülümsedi.