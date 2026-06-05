Ece Vahapoğlu sağlığına kavuşmasını dostlarıyla kutladı

Sunucu, yazar ve wellness uzmanı Ece Vahapoğlu, tamamladığı kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşmasını yakın dostlarının düzenlediği sürpriz bir geceyle kutladı.



Kutlamaya Şebnem Özinal, Lale Cangal, Türkü Bingöl, Elmas Çakar, Nurkut Güney, Yelda Önen, Göksu Yılmaz ve Sermin Sirten gibi isimler katıldı. Tersane İstanbul'daki Mykorini'de gerçekleşen buluşmada, 'Dişil Enerji' kitabının rengi olarak özdeşleşen turuncu bir elbise tercih eden Vahapoğlu, gece boyunca dostlarıyla dans edip eğlendi.

Vahapoğlu, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını da üfledi. Zorlu sağlık sürecini geride bırakan Ece Vahapoğlu, yeni dönemde güzel projeler, keyifli seyahatler ve aşk diledi.



Hayata yeniden ve daha güçlü bir başlangıç yaptığını söyleyen Vahapoğlu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.