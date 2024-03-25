Ece Özdikici yeni projesiyle bir başarıya daha imza atıyor

Amerikalı oyun ve senaryo yazarı William Gibson'ın 1958 yılında yazdığı, 1959'da Amerika'da "yılın en iyi oyunu" ödülünü alan, iki kez sinemaya uyarlanan, dünyada en çok sahnelenen tiyatro oyunlarından biri olan Salıncakta İki Kişi bu sezon Batı Performans Sanatları bünyesinde seyirci ile buluşuyor. Bir ilişkinin başlangıcından itibaren gelişimine şahitlik edeceğimiz oyunda kadın karakter Gitta Mosca'ya Ece Özdikici hayat veriyor.

“New Yorkda yaşayan mücadeleci, hayat dolu, kendiyle barışık, yaşama sıkı sıkıya tutunan Gitta bu ilişkide savrulacak mıdır yoksa kendi ayaklarının üzerinde durmak için inat mı edecektir?” işte en çok bu soru üzerinde düşünerek çalıştığını söyleyen Ece Özdikici, oyun için son hız provalara devam ettiklerini, bu oyunda olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getiriyor.

RESİM VE OYUNCULUKTA ÇALIŞMALARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Resim ve oyunculuk okumuş olan Ece Özdikici geçtiğimiz aylarda Yunanistan, Tokyo, Amerika ve Türkiye'de sergilere katıldı. Televizyon, sinema ve tiyatroda birçok projede yer aldı.

Ece Özdikici bu oyun ile Türkiye’de ve Dünyada turne yaparken, bir yandan televizyonda da yeni çalışmalara başlayacağını, hepsine vakti olduğunu belirtiyor.