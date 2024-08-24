Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı 24.08.2024 12:50 Ünlü şarkıcı Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı. İşte detaylar... Ece Mumay, Bodrum Club Catamaran'da izleyici karşısına çıktı. Şarkıcı, parçalarıyla kendisini dinlemeye gelenleri, coşturdu. Tatil keyfini eserleriyle ikiye katlayan Mumay, sahne kostümüyle de dikkat çekti. Konser sonrasında gazetecilerin röportaj isteğine Mumay, "Menajerimle konuşun" demesiyle, dikkat çekti. Şarkıcı, sorulara cevap vermeden, ayrıldı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN