Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı

Ünlü şarkıcı Ece Mumay Bodrum'da coşkuyu ikiye katladı. İşte detaylar...

Ece Mumay, Bodrum Club Catamaran'da izleyici karşısına çıktı.

 

Şarkıcı, parçalarıyla kendisini dinlemeye gelenleri, coşturdu.

 

Tatil keyfini eserleriyle ikiye katlayan Mumay,

 

sahne kostümüyle de dikkat çekti.

 

Konser sonrasında gazetecilerin röportaj isteğine Mumay, "Menajerimle konuşun" demesiyle, dikkat çekti.

 

Şarkıcı, sorulara cevap vermeden, ayrıldı.

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