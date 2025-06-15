Ece Dizdar, Serdar Orçin ile düğün tarihini açıkladı

Ece Dizdar, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Serdar Orçin ile 20 Haziran'da nikah masasına oturacak oyuncu, gelinlik provasına gitti.



İstanbul'daki düğün için Dizdar, "Her şey yolunda gidiyor, koşuşturmalı bir zaman. Sevdiklerimiz ve çok yakınlarımızın olduğu bir düğün istedik, açık havada sahilde olacağız" dedi.

Saçındaki beyazlar için Dizdar, "Beyazlarım çok güzel, ben çok seviyorum. Bunlar çok eski, geri kafa şeyler, yani kim nasıl isterse öyle olsun. Kimin saçında beyaz var, kimin saçında yok herkes olduğu gibi, doğal haliyle güzel bence" dedi.