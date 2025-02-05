Ebru Yaşar'dan sahne şovu

Sevilen sanatçı Ebru Yaşar önceki akşam Yeni Gazino’daki sahnesinde en sevilen şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

Repertuarı, sahne performansı ve şıklığı ile Yeni Gazino’da izleyenlere unutulmaz bir konser yaşatan Ebru Yaşar, en sevilen şarkılarını söyledi.

Sahnede şıklığıyla da dikkat çeken Ebru Yaşar, ‘Kafamın Içi’, ‘Ben Bilmem’, ‘Kehribar’,

‘Yoksun’ gibi sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahnede zaman zaman izleyicileriyle sohbet eden sanatçı, kendisini Mersin, Van, Hatay,



Almanya, İngiltere ve Dubai’ye kadar birçok yerden izlemeye gelenler olduğunu görünce seyircilerine teşekkür etti.