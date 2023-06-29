Ebru Şahin'den bikinili pozlar 29.06.2023 13:50 Ünlü oyuncu Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ve ailesiyle tatile çıktı. İşte haberin detayları... Ebru Şahin, Birkan Sokullu ile başrolünü paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin finalinden sonra tatile çıktı. Oyuncu, basketbolcu eşi Cedi Osman ve ailesiyle Six Senses Kaplankaya'ya gitti. Şahin, tatilden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, bikinili karelerini de yayınladı. Fit fiziğiyle dikkat çeken Şahin'e binlerce beğeni geldi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Ebru ŞahinCedi Osman