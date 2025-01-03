Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! İşte sebebi!

Ebru Polat, Nişantaşı City's AVM'ye girerken görüntülendi.

Aynı zamanda avukat olan şarkıcı, güvenliğe avukat kimliğini göstererek X-Ray cihazından geçmedi.

Polat, "Birçok yere böyle giriyoruz. Avukatların farklı özellikleri var. Üzerimizi arayamıyorlar.

Yedi yıl öncesine kadar havalimanına da aranmadan giriyorduk. Sonra kanun çıktı şimdi hakim ve savcılar giriyor aranmadan giriyor sadece" dedi.



Birçok dava aldığını belirten Polat, "Ağır ceza davaları aldım. Aslında dönme sebebim geçen sene kadınların, çocukların ve hayvanların haklarıydı. 2024'te bundan çok etkilendim.



'Elimde altın bileziğim var birilerinin savunması gerek' dedim. Sadece bunlar için döndüm ama bir sürü dava geliyor, alıyorum. Alanım ceza üzerine.

Tekrar avukatlığa döndüğümü bilenler geliyor. Geçen hafta sabun çetesini ifşaladık.



Onlar inşallah yakında yakalanacaklar. Çok insanın canını yakmışlar. 500 TL ile başlayan serüven 3 milyon TL'ye kadar çıkmış. Birçok kişi, 'Bizde az kalsın para veriyorduk, senin sayende kurtulduk' dedi.

Söyleyemeyeceğim daha tehlikeli davalar da var.

Haftanın 2-3 gün adliye, hafta sonu sahnedeyim. Şarkıcılığı bırakamam, ikisi bir arada gidecek" açıklamasını yaptı.