Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in boşanma tarihini astrologlar belirledi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in 9 aylık evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edilmiş ve boşanacakları söylenmişti. Şarkıcı ve iş insanı iddialar karşısında sessizliğini koruyor.



Gündeş'in yakın çevresinden edilen bilgiye göre; şarkıcının boşanmak için astrologlarla görüştüğü söyleniyor. Gündeş'in geçtiğimiz günlerde boşanmak için astrologlara 'sorunsuz boşanmak için uygun tarihi' sorduğu iddia ediliyor.