Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in boşanma tarihini astrologlar belirledi

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in boşanma tarihini astrologlar belirledi. İşte detaylar..

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in 9 aylık evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edilmiş ve boşanacakları söylenmişti. Şarkıcı ve iş insanı iddialar karşısında sessizliğini koruyor.


Gündeş'in yakın çevresinden edilen bilgiye göre; şarkıcının boşanmak için astrologlarla görüştüğü söyleniyor. Gündeş'in geçtiğimiz günlerde boşanmak için astrologlara 'sorunsuz boşanmak için uygun tarihi' sorduğu iddia ediliyor.

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