Ebru Gündeş'in evleneceği Murat Osman Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın sosyal medya hesabındaki o detay dikkat çekti!

Snob Magazin'in haberine göre; Ebru Gündeş, iş insanı Murat Osman Özdemir ile evleniyor.



Çiftin iki yıldır birlikte olduğu iddia ediliyor. Murat Osman Özdemir'in eşi Selin Kabaklı'nın Instagram'dan yazdığı mesaj dikkat çekti.



Selin Kabaklı, "İlahi adalet diye bir terazi var. Asla şaşmaz. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Gönlü kırılan sabretsin..." dedi. Kabaklı, eşi Murat Osman Özdemir'in evliyken Ebru Gündeş ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.



Selin Kabaklı, 11 Kasım 2023'te doğum günü kutlamasına eşi ve çocuklarıyla olan fotoğrafını paylaşıp, "Canım ailem" notunu düştüğü görüldü.

6 Ocak 2023'te ise Kabaklı, romantik mesajla evlilik yıl dönümünü kutladı.



22 Nisan 2023'te ise Kabaklı'nın, eşiyle uçakta karesini yayınladığı görüldü.

Murat Osman Özdemir'in evliyken Gündeş ile aşk yaşadığı söylentileri günlerdir konuşuluyor. 11 Kasım 2023'te Murat Osman Özdemir ile Selin Kabaklı, bir arada olması kafaları karıştırdı. Kabaklı Instagram'dan eşiyle fotoğraflarını silmeyip, halen Özdemir soyismini kullanması dikkat çekti.