Ebrar Karabakan'ın yurt dışı hayali

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın Afrası Ebrar Karabakan, Hürriyet YouTube’da Beste Sırapınar’a konuk oldu.

-Demet Özdemir, bence hayatına giren herkes için kalbe düşen ve etrafını aydınlatan nahif bir ışık gibi. Çok tatlı bir insan, iyi ki onunla çalışıyorum.

-Afra, dışarıdan bakıldığında cesur ve güçlü bir kadın gibi görünse de, benim için kırılgan bir kelebek. Gerçek hayatta onunla karşılaşsam, ona 'Güçlü ol' ve 'Ablanı dinle' derdim.

-Resim çizmeyi ve müzik dinlemeyi çok seviyorum.



-Özel hayatımda arkadaşlarıma, aileme ve sevdiklerime karşı duygusal ve çok sahiplenici biriyim.



-Kariyerimde öncelikle kendi ülkemde ve sonrasında yurtdışında güzel işlere imza atmak istiyorum. Hayallerimden biri de bir süper kahramanı canlandırmak.