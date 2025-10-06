Ebeveynleri çaresizliği: Ayrılık kaygısı

Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Uğur Karabağ: “Tanıyı çocuğa koyuyoruz fakat genellikle durumun ardında çocuktan ayrılma kaygısı yaşayan bir ebeveyn oluyor”.

Genel popülasyonda toplumun yüzde 5’ini etkileyen ve geçirdiğimiz pandemi sonrası zirve yapan ‘ayrılık kaygısı bozukluğu’, kimi zaman kreş-anaokulu çağında kimi zaman ise ilkokul ve sonrası ergenlik döneminde görülebiliyor. ‘Ayrılık kaygısı bozukluğu’ öncelikli olarak her ne kadar çocukluk çağına özgü olarak bilinse de farklı belirtiler ile erişkin dönemde de karşılaşılabiliyor.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Uğur Karabağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Çocuğunuz yanınızdan ayrılmakta, tek başına kalmakta zorlanıyor, sizden uzak olduğu durumlarda zihni sizin başınıza olumsuz bir şeyler geleceği düşünceleri ve buna bağlı kaygılarla meşgulse, bununla ilgili olumsuz rüyalar görüyorsa, bağlanma figürlerinden uzakta kaldığında bedensel belirtiler baş gösteriyorsa çocuğunuzda ‘ayrılık kaygısı bozukluğu’ olabilir.” diyor.

Çocuklu evlerde sıklıkla yankılanan; ‘Çocuğum peşimden ayrılmıyor, okula tek başına gönderemiyorum, yatağına kendi başına yattığı halde gece vakti ağlama krizleri ile uyanıyor ve bizi görmek istiyor, tuvalete dahi tek başına gitmiyor’ gibi sözler ile anılan ‘ayrılık kaygısı bozukluğu; okul uyum sorunlarından gece korkularına kadar birçok tabloya zemin hazırlayabiliyor.

YAKLAŞIM TANIYA ÖZGÜ DEĞİL ÇOCUĞA ÖZGÜ OLMALIDIR…

Bu durumda tanıyı çocuğa koyduklarını fakat arka planda çoğu zaman çocuktan da ayrılma kaygısı yaşayan bir ebeveyn olduğunun altını çizen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Uğur Karabağ; “Süreç, tanı konulduktan sonra çocuğa özgü bireysel yaklaşım ile yönetilmelidir. Çünkü her çocuk özel ve her çocuk biriciktir. Bu nedenle tanıya özgü değil, çocuğa özgü bir yaklaşım planlanmalıdır. “diyor.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Uğur Karabağ; “Bu durumun ortaya çıkmasındaki bir sebep de çocuk için "koruyucu ve kollayıcı ebeveyn tutumları" oluyor. Diğer taraftan zaman zaman ise sebep, çocuğun anne baba arasında süregelen bir ilişki probleminde annenin babadan veya babanın anneden uzaklaşabileceği güvenli bir liman vazifesi görmesidir. Unutulmamalı ki ebeveyn tutumları da bir hata olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü bu durum, çocuğa duyulan sevgi ve koruma içgüdüsünün doğal bir yansımasıdır.

‘Ayrılık Kaygısı Bozukluğu’nda göz ardı edilmemesi gereken bedensel belirtilerden de söz eden Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Uğur Karabağ; “Yanından ayrılmakta aşırı zorlanma, ayrı kalınca ebeveyne zarar geleceği düşüncesi, bu durumla ilgili kötü rüyalar görmek ve kaygı sırasında baş ağrısı, mide bulantısı gibi bedensel belirtiler de baş gösterebilir. Erken fark edilip doğru yöntemlerle desteklenen çocukların çoğu, bu kaygıyı aşarak çok daha özgüvenli bir şekilde yoluna devam edebiliyor.” diyor.