Duygu Kutlu'dan yeni şarkı!

Duygu Kutlu'nun yeni şarkısı "Sen Sağ Ben Selamet" arabesk müzik tutkunlarını büyüledi.



Arabesk müziğin yükselen ismi Duygu Kutlu, duygusal derinliği ve sıcak sesiyle dinleyicileri bir kez daha etkisi altına alıyor.



Yeni şarkısı "Sen Sağ Ben Selamet", sözleri Gülşah Kargılı'ya, müziği Bayro Şenpınar'a ait,



aranjörlüğünü Ercan Bal'ın üstlendiği ve yapımcılığını Kamuran Kayra'nın yaptığı 2K Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Duygu Kutlu, kendine has yorumuyla ve özgün tarzıyla Arabesk müziğin kalbinde yeni bir yer edinmeye devam ediyor. "Sen Sağ Ben Selamet" adlı şarkı, derin duyguları ve samimi anlatımıyla dinleyicilere dokunmayı başardı.



Etkileyici sözleri ve çarpıcı melodisiyle bu şarkı, dijital platformda dinleyenleri kendine hayran bırakarak tıklanma rekoruna doğru gidiyor.



Şarkının yönetmen koltuğunda Enes Bilal Taşçı yer alırken, mix-mastering işlemleri Hakan Turhal tarafından yapıldı.

Yapım: 2K prodüksiyon

Yapımcı: Kamuran Kayra

Söz: Gülşah Kargılı

Müzik: Bayro Şenpınar

Düzenleme: Ercan Bal(balrecords)

Mix-Mastering: Hakan Turhal

Yönetmen: Enes Bilal Taşçı