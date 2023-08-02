Dünyaca ünlü yıldız Dries Mertens Nişantaşı'nda scooter ile görüntülendi

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Nişantaşı trafiğini elektrikli scooter ile aştı.

Galatasaray’ın geçtiğimiz yıl İtalyan kulübü Napoli’den transfer ettiği 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Nişantaşı’ndaydı.

Galatasaray’dan yıllık 2 milyon 900 bin euro kazanan yıldız futbolcu, otomobil yerine elektrikli scooter kullanmayı tercih etti.



Cep telefonuna indirdiği mobil uygulama ile yol kenarında bulunan elektrikli scooterı çalıştıran Mertens, sıkışan trafiği scooter ile aştı. Ünlü futbolcuyu scooter üzerinde görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.