Dünya sahnesinde Türk imzası

Casting Society of America (CSA) tarafından bu yıl 40. kez düzenlenecek Artios Ödülleri’nde, duayen cast direktörü Harika Uygur uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha taçlandırdı.

Haluk Bilginer ve Yasemin Kay Allen’ın başrollerini paylaştığı ve Artios Ödülleri’nin Uluslararası Dizi kategorisinde adaylık kazanan “The Turkish Detective” dizisinin cast direktörü olarak ödüle layık görülen Uygur, Türk casting dünyasında bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'de ve dünya çapında 100’den fazla projede imzası bulunan Uygur, Haluk Bilginer ve Yasemin Kay Allen’ın başrollerini üstlendiği Uluslararası Dizi kategorisinde aday gösterilen “The Turkish Detective” dizisinin cast direktörü olarak Artios Ödüllüne aday gösterildi. Uygur, bu prestijli ödüle aday olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, “Casting direktörleri için en üst düzey başarıyı temsil eden Artios Ödülü’ne aday olmak paha biçilemez,” dedi.

2016 Antalya Film Festivali’nde jüri üyeliği yapmış ve Amerikan Akademisi üyeliğine kabul edilmiş olan Uygur, 2017’de Locarno Film Festivali’nde En İyi Cast Direktörü ödülünü de kazanmıştı. Şimdi ise, 12 Şubat'ta Los Angeles’taki Beverly Hilton, New York’taki Edison Ballroom ve Londra’daki White City House’da düzenlenecek ödül töreninde Sophie Holland ile birlikte ödül töreninde yer alacak olmanın heyecanını yaşıyor.