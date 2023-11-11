Seymur Alakbarov, Aysu Serindağ, Çağdaş Balta, Tuvana Ceylan, Elmir Qasimov, Ege Aydemir, Aslı Ahmetoğlu, Ayça Ergün, Nilüfer Ömürlü ve Hayri Diken'in yer aldığı 'Dracula' müzikali izleyiciyle buluşuyor. Yeni bir kan bulmak ve ölümsüzlerin lanetini yaymak için Transilvanya'dan İngiltere'ye gitmeye çalışan DRACULA'nın hikayesidir.

Yazarın deyimiyle "Ölü Olmayan" hayatını yeniden canlandıran ortaçağ asilzadesi DRACULA’nın Mina'ya olan aşkıyla yeni soylu bir yaşam kurmak ve bir hipnoz sonucu kendi sonunu hazırlayan kaderinin planı, iyilikle kötülüğün amansız savaşıdır

Bram Stoker’ın klasik eseri DRACULA sahne sanatlarıyla bir araya geliyor. Sahne görselleri, kostümleriyle büyüleneceğiniz, gizemi, tutkulu aşkı ve korkuyu her anında hissedeceğiniz ve müziklerini ilk defa dinleyeceğiniz, bu görkemli müzikal Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu prodüksiyonu ile Türkiye’de seyirci karşısına çıkıyor.

Uyarlayan / Yöneten: ANDREA BAHAR

Genel Sanat Yönetmeni: MERDİS UÇKAN

Müzik: TUVANA CEYLAN

Yönetmen Yardımcısı: AYÇA ERGÜN

Dekor Tasarım: ANDREA BAHAR

Kostüm Tasarım: MERDİS UÇKAN

Müzik Direktörü: LÜTFÜCAN KAPUCU

Koreograf: MERDİS UÇKAN

Ses: BARBAROS GÖÇMEN

Işık: YUNUS KESER

Fotoğraf: VOLKAN ERKAN

Yapım KUMBARA GÖRSEL SANATLAR