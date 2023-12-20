Dr. Astrolog Şenay Devi yantraların bilinmeyenlerini Ceyda Düvenci'nin programında açıkladı

Türkiye'nin ilk ve tek hem ABD hem de Hindistan'daki Astronomi Üniversitesi'nden mezun ve DR. unvanlı Astrologu Dr. Astrolog Şenay Devi, 26 bin yıl öncesine dayanan Büyük Savaşçı Timur’un da üzerinde taşıdığı şaman yantralarını NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programında boynuna taktığı şaman yantra ile tanıttı.

YANTRA SİZİ ZIRH GİBİ KORUR

Doktora gitmeden nasıl reçete yazdıramazsınız doğum harita analizinizi yaptırmadan da yantra kullanamazsınız.

Gezegen saatlerine göre hazırlanan kişilerin hayatında evrenin gücünü şaman sembolleri, sayıları ile birleştirerek kişilere mekanlara taşıyan yantralarıdır. Evren dört element ile yaratılmıştır. Ateş, Toprak, Su ve Hava. Şaman felsefesinde yükseklik fikri gök tanrıya yakın olma fikri ile de ilişkilidir. Bu dünyadan ve yeryüzünden üstünlük aynı zamanda insan üstü bir mekân olarak tanımlanmıştır. Bu güçlü yantra ile gizli ve açık düşmanlıkların enerjisi sizleri etkilemez ve bir zırh gibi koruyucu bir kalkan hali ile etki eder. Şaman Yantraları ihtiyaç duyduğunuz hemen her konuda 4 elementin gücünü şaman sayı ve sembolleri ile yaşamınıza taşıyacaktır.

TÜRKİYE'DE ASTRODEHA'DAKİ YANTRALARI GÜVENLE KULLANABİLİRSİNİZ

Tavsiye üzerine değil uzman tarafından size önerilen ürünleri satın almalısınız. AstrodehA Store'yi açmamızın en büyük nedeni ve amacımız yanıltıcı şeylere yönlendirmeden, bilinçli, hayatınıza yararlı, nasıl kullanacağınızı bileceğiniz ürünler satın almanızı sağlamaktır.

ASTRODEHA STORE DIŞINDA YANTRALARA İTİBAR ETMEYİN!

Dr. Astrolog Şenay Devi, 14 yıl önce Türk Hint Kültürünün tılsımlı gömlekler ile aynı hesaplama tekniğinin altın oran ve semboller ile birleştiği "Yantraları" ülkemize getirdi. Sadece Astrodeha Store de satılıyor. AstrodehA Markası Olmayan Yantralara itibar etmeyin.

YANTLARARI BİLİNÇSİZ KULLANMAK ZARAR GETİRİR

Yantralar uzman bir astrolog tarafından sembolleri belirlenerek doğum haritanıza oniks, gümüş altın ya da bakır üzerine hazırlanarak kullanılması gereklidir. Yantralar bilinçsiz kullanıldığında fayda değil büyük zararlar verir.

*HERKES YANTRA KULLANAMAZ

*Sizin için hazırlanan kişiye özel YANTRA'nızın uygulamasını bir başkası yapamaz.

*Doğum haritası analizi yapılmadan hangi yantranın hangi formda ve elementte olduğu bu konuda eğitimi olmayan uzman olmayan biri tarafından yapılamaz.