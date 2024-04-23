Dost sahnesi 23.04.2024 00:20 Ünlü sanatçı Kubat, geçtiğimiz akşam Moe Event organizatörlüğünde Kalamış Wyndham Otel Ouza’da sahne aldı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde seslendiren Kubat, öte yandan kendisini izlemeye gelenler arasında yer alan Funda Arar’ı sahneye davet etti. Yıllardır süren dostlukları ile bilinen iki yakın dost Kubat ve Funda Arar, birlikte düet yaptılar. Bu eşsiz anın keyfini çıkaran müzikseverler iki sanatçıyı ayakta alkışladı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN