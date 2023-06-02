Dokuz ay önce ikinci kez anne olan Seda Bakan'da flaş itiraf...

Ceyda Düvenci, yapımcılığını BBO Yapım'ın gerçekleştirdiği Bambaşka Sohbetler'de oyuncu Seda Bakan'ı konuk etti. Seda Bakan başrollerini Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz ve Murat Boz'la paylaştığı Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon çekimleri için yaz ayında Ayvalık'ta olacaklarını söyledi. Bakan "Zeytin Ağacı'nın ikinci ve üçüncü sezonu çekilecek. 3 ay çekimlerde Ayvalık'ta olacağız" açıklamasını yaptı.



İKİNCİ BEBEĞİ EŞİ DEĞİL KENDİSİ İSTEMİŞ

Kısa süre önce ikinci kez anne olan ve kızı Ela'yı kucağına alan Seda Bakan, Ela'yı dünyaya getirme hikayesini de ilk kez anlattı: "Eşime çok güzel bir duygu değil mi bebek dedim, evet ama çok zor felan yanıtları veriyor. Dedim ki bak bebek bezinden kurtulup bu defter yeniden açılmaz, ya dedim bir bebek daha ya da bu konuyu tamamen kapatmamız gerekiyor. O da dedi ki bence kapatabiliriz. Fakat dedim ki kardeş olmak çok güzel bir şey, benim bir abim var. Ben pandemide onun kıymetini daha fazla anlamış oldum. Onun sesini duymak bile beni doğduğum evde hissettirdi. Dedim ki Leyla bunu hak ediyor, herkes bunu hak ediyor. Bir tane daha bebek istedim, çok şükür oldu. Ela'mızı kucağımıza aldık. Ama ev kaos ortamı, Leyla'da kıskançlıklar var. Bir taraftan Ela'yı büyütüyor, hala süt vermeye devam ediyorum, sütün büyüsüne çok inanıyorum, emeklemeleri de başladı. Sütüm gelirken kesmenin varlığını düşünmek istemiyorum. Leyla'yı 18 ay emzirdim, 18'i buluyor muyum bilmiyorum Ela da alırsa vermeye devam edeceğim. Aile olmak çok güzel, çok eğlenceli. Benim ruhum bu" dedi.