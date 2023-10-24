 Doğum kiloları gitti! Wilma Elles 19 günde 10 kilo verdi

Wilma Elles geçtiğimiz yıl Aralık ayında Avukat Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. Elles üçüncü çocuğunu beklediğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda doğum için eşi Mehmet Şah Çelik ve ikizleriyle birlikte Amerika'ya giden Elles, Tiara Manolya adını verdikleri bebeğini kucağına almıştı.

Oyuncu önceki gün Bebek'te yaşam koçu Kumru Köseler ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Çok mutluyum, 18 gün önce doğum yaptım Amerika'da. Los Angeles'da çok arkadaşım vardı. Kendimi onların yanında iyi hissediyordum. Zaten Milat ve Melodi'de orada doğmuştu, bundan dolayı öyle bir tercih yaptım." dedi.

Doğum kilolarıyla ilgili sorulara Elles "Hamileliğim boyunca 18 kilo almıştım. 10 kilo verdim. Hedefim 8 kilo daha vermek. Kumru Köseler ile 2 yıldır arkadaştık, şimdi de yaşam koçum oldu. Bol bol yürüyüş yaparak ve hafif diyetler ile eski fit halime döneceğim." diyerek cevap verdi.

Yeni doğan bebeği Tiara Manolya ile ilgili duygularını dile getiren Elles "Çok tatlı ve çok sağlıklı, Milat ve Melodi'yi kardeşlerinin doğumuna hazırlamıştım. Ben bazı anneler gibi 'Aman kardeşinize dokunmayın bir yerine bir şey olur.' demeyeceğim. Onlara 'Siz onun için benden daha önemlisiniz, bir gün anneniz olmayacak. Siz birlikte olacaksınız.' dedim. Kardeşler annelerden daha önemli. Onlar da sağolsunlar müthiş ilgililer kardeşlerine karşı." dedi.

Wilma Elles annelikten daha güzel bir duygunun olmadığını söyleyerek "Çocuk çok güzel bir şey, hayata yeniden başlıyorsunuz, müthiş bir enerji veriyor size ve gerçekten genç kalmanızı sağlıyor." dedi.