Doğukan Payza’dan Yılanmışsın

Doğukan Payza’dan Yılanmışsın... İşte detaylar...

Müziğin büyülü dünyasına çocuk yaşta adım atan Doğukan Payza, Afro Pop esintili ve hüzünlü melodileriyle dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor.

 

Kardeşi, sahne adıyla Papa Benj, ve mastering’de Umut Atakan Özşenol ile güçlerini birleştiren Doğukan, İstanbul'a taşınmasının ardından müzikal kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

 

Son şarkısı Yılanmışsın ile kırık kalplere dokunan sanatçı, dinleyicilerini hem hüzünlendiriyor hem de ritme ayak uydurmaya davet ediyor.


Doğukan Payza’nın müzikal yolculuğunu kaçırmayın...

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