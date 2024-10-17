Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"

"Gelin Takımı"nın yakışıklı oyuncusu Doğan Bayraktar, yeni rolü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Filmde, evliliğe hazır olmayan bir spor hocası olan Görkem karakterini canlandıran Bayraktar, “Görkem, filmin damadı ama aslında damat olmaya hiç hazır değil. Çok eğlenceli bir proje oldu, adeta tatil gibiydi. Bu sette uzun süre çalışabilirim," dedi.



Kendi evlilik planlarına da değinen Bayraktar, karakteriyle benzer bir noktada olduğunu itiraf etti: “Evlilik benim için hayalini bile kurmadığım bir şey. Bunu düşündürecek, o duyguyu uyandıracak biri olmalı. Şu an kalbim boş ve bir kriterim yok. Hayatımda 'Biz artık bu yola mı gidiyoruz?' dedirten bir ilişki yaşamadım. Şu an için evliliğe hazır değilim."



Filmde Ecem Erkek ile partner olan oyuncu, “Ecem çok tatlı ve şahane biri. Tanıyınca ona olan hayranlığım daha da arttı,” diyerek rol arkadaşı hakkında övgülerde bulundu.



Savaş temalı projelerden sonra bir komedi filminde yer almanın kendisi için nefes aldırıcı olduğunu belirten Bayraktar, “Komedi, hep yer almak istediğim bir türdü. Tarih ve aksiyon projelerinin ardından bu filmde yer almak bana gerçekten iyi geldi,” dedi.