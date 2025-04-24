Doğa dostu turimzci

Türkiye'ye ilk dersaneyi kuran Ankara'nın saygın ailelerinden Doğay Ailesi'nin üçüncü kuşak temsilcisi İrem Doğay, İzmir Kuşadası'nda marka koordinatörlüğünü üstlendiği Aqua Fantasy Hotel ve TUI Blue Ephesus Hotel'de doğa dostu hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Doğaya saygı mottosuyla misafirlerini ağırlayan ünlü işletmeci, tesisteki yemek artıklarını belediyeye göndererek sokak canlarına mama desteği sağlıyor.

Doğanın korunması için elinden geleni yapan Doğay, karbon ayak izini azaltmak için tesis ulaşımında bisiklet kullanıma önem veriyor.

Doğa dostu tatilcilerin severek tercih ettiği otelde ayrıca tarım yapılıyor. Kahve posalarının yumurta kabukları karışımıyla hazırlanan gübreler otelde yer alan tarım arazisine ekilerek, misafirlere meyve sebze ikram ediliyor.