Dişi Gencebay geliyor! Sevim Emre yıllar sonra yeniden stüdyoya girdi

Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, uzun yıllar sonra yeniden stüdyoya girdi. Şan dersine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Emre, “Şarkılarımı dinleyenler ‘Dişi Gencebay geliyor’ diyor” sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Yeni bir albüm hazırlığında olan Sevim Emre, Türk müzik dünyasına kalıcı bir eser kazandırmaya hazırlandığını söyledi. Her daim Orhan Gencebay’ın yanında gördüğümüz Emre, aslında müzikle iç içe bir geçmişe sahip. Gençlik yıllarında Cevdet Kozanoğlu, Saffet Gündeğer ve Metin Bükey gibi usta isimlerden eğitim alan sanatçı, o dönemde bir albüm çalışması içindeymiş ancak Orhan Gencebay’ın isteği üzerine sahneye çıkmamış.



Akşam Gazetesi’nden Yasemin İlan'a özel açıklamalarda bulunan Sevim Emre, kayıt sürecini şu sözlerle anlattı: “Stüdyoya girdik, enstrümanlar çalındı; sadece benim okumalarım kaldı. Mükemmeliyetçi bir yapım olduğu için hâlâ ses terapisi alıyorum. Şan dersine ihtiyacım yok, sesim güzel, eğitimim tam. Sadece sesim açılsın diye Ajda Pekkan ve Emel Sayın’ın da hocası olan Günay Acar’dan ses terapisi alıyorum. Aleyna Tilki de onda eğitim alıyor. Sesi olmayana bir şey yapamazsın; ama benim hem sesim hem eğitimim var. Makinelerle oynanmış bir sesle albüm yapmak bana yakışmaz. Stüdyoya gireceğim, gümbür gümbür okuyacağım.”

Yeni albümü için oldukça heyecanlı olan Emre, “Benim için unutulmaz bir hatıra olacak. Hayatımda çok özel bir yeri olacak bu eserlerin” dedi.

SANATÇILARLA UĞRAŞMAYI BIRAKIN

Orhan Gencebay’ın sağlık durumuna dair sık sık çıkan asılsız haberlerden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Sevim Emre, sanat camiasına yönelik haksız haberlere de tepki gösterdi: “Sanatçılarla derdiniz nedir? İnsanları bir rahat bırakın. Bakın, Fatih Ürek yoğun bakımda. Verdiği bir röportajda ‘Bıktım artık, her şeyi bırakıp gideceğim’ demiş. Fatih’e acil şifalar diliyorum. Lütfen artık sanatçıların kıymetini bilin, haklarında yalan yanlış haberler yapmayı bırakın.”

BİR EVDE İKİ SANATÇI OLMAZ

Sevim Emre, müzikle olan bağını daha önce verdiği bir röportajda şu sözlerle anlatmıştı: “Çok küçük yaşlarda başladım müzik eğitimine. Güzel Sanatlar Akademisi’nde okudum, Türk Sanat Müziği eğitimi aldım. Büyük üstatlardan ders gördüm. Sonra Orhan Bey bana ‘Bir evde iki sanatçı olmaz’ deyince müzikten uzaklaştım.”