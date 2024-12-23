'Dinlenip, dinlenmeyecek kaygım yok' 

Fel, "2024 sizin yılınız diyebilir miyiz?" sorusuna, "Evet diyebiliriz. Baya yoğun geçti. Geçmeye de devam ediyor. Bu senenin verimli geçeceğini düşünüyordum. Planlarımızı ona göre yaptık. Hem Altın Kelebek Ödülü'nü aldık hem de Harbiye konserimizi yaptık" yanıtını verdi.

Şarkıcı, "Eserleriniz fenomen oldu. Başarınızın sırrı ne?" sorusuna, "Sadece anlayarak çalışmak" diye cevap verdi. Fel, "Yılbaşında evdeyim. Bu sene çok fazla sahneye çıktım. Biraz yorulduk. Yılbaşını ailemle geçirmek istedim" diye konuştu.

Projelerinden bahseden şarkıcı, "Albüm yapım aşamasındayım. 2025 ortalarına doğru plan yaptık" ifadelerini kullandı. Bazı isimlerin albüm yerine single çıkarmasına Fel, "Benim dinlenecek, dinlenmeyecek kaygım yok. Albümle çıktım, öyle ismimi duyurdum. İlla single diye peşinde koşmam" şeklinde konuştu.