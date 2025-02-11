Dilara Aksüyek, 'İyi ki karın kasın var' yorumunu böyle ti'ye aldı! 11.02.2025 19:36 Dilara Aksüyek, 'İyi ki karın kasın var' yorumunu böyle ti'ye aldı! İşte detaylar... Dilara Aksüyek, paylaştığı fotoğrafa gelen yorumu ti'ye aldı. Oyuncu, karın kasının göründüğü fotoğrafa, "İyi ki karın kasın var" mesajının haber olmasını sayfasına taşıdı. Karın kasını yine paylaşan Aksüyek, göndermede bulundu. Oyuncu, "Senin karın kasın var, hiçbir şeye üzülme" diye yazdı. Aksüyek'in karelerine beğeni yağdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN