Dilan Çıtak, kedisinin fenalaşmasından sonra uçakta bir hostesle yaşadığı olaydan sonra açıklama yaptı. Şarkıcı, Instagram'dan açıklama yaptı.



Çıtak, "Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın gündemde olduğu bir dönemde, böyle bir olay üzerinden hakkımda algı yaratılmaya çalışılması beni oldukça şaşırttı. Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen, sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı, hatta pusete vurdu. Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasına rağmen, hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı. Yolcular araya girip kendisini uyarsa da, bu defa eliyle beni taciz etti. Uçaktan indiğimde de aynı davranışlarına devam etti ve diğer çalışan arkadaşları kendisine sakin olmasını söyledi.

Ancak, tüm bu uyarılara rağmen tavırlarını sürdürdü. Uçaktan iner inmez şikayette bulundum ve polis ekiplerine durumu anlattım. Diğer çalışanlara anlayışlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim, fakat bu hanımefendinin tavırları ve kedime yönelik sert tutumu nedeniyle şikayetçi oldum. Yayınlanan bu video olayın son dakikasında kedime yapılan tavrın sonucunda manipüle edilmiş olduğum ve artık bu haksız şiddet eğilimli tavra vermiş olduğum tepki. Keşke bu videonun öncesinde, kedime yapılan sert tutumları da yayınlasalardı… Hayvanlar dilsiz varlıklardır benim kedim de bir dilsiz varlık olarak ona yapılan bu haksızlığı kim savunacak şimdi..." dedi.