Dicle 'Benim Ol'la yaza enerji katacak

Pop Müziğin başarılı ismi Dicle Olcay, yeni single çalışması 'Benim Ol' la yaza enerji katacak. Dicle Olcay, sözü Yase, Müziği Aerro- Yase Düzenlemesi Aerro'ya ait olan 'Benim Ol' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.  

Haftanın 4-5 günü canlı performansları ile sahnelerde fırtına gibi esen Dicle, yeni şarkısı ile hayli iddialı... Sahnesinde geniş repertuarı ile dinleyicilerden tam not alan Dicle Olcay, yeni şarkısında da müzikseverlerin geri dönüşlerini heyecanla beklediğini söyledi.

'Benim Ol' şarkısının yönetmenliğini  Melih Kun'un üstlendiği şarkıda danslarıyla dikkat çeken Dicle, 'Sahne tozunda büyüdüm tecrübe kazandım şimdi sıra daha büyük konser alanlarında müzikseverlerle buluşup şarkılarımı hep bir ağızdan seslendirmekte' diye konuştu. 

Dicle Olcay, 'Benim ol isimli şarkısının ardından sürprizlerine devam edeceğini belirtti. Başarılı sanatçının 'Benim Ol' şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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